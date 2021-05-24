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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Похищение несовершеннолетней в Кызыл-Кие. Подозреваемого отпустили домой

В Кызыл-Кие похитили и изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. Подозреваемого отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял Ошский городской суд.

В пресс-службе регионального суда подтвердили эту информацию.

«Уголовное дело в части изнасилования несовершеннолетней в суд не поступало. Т.Д. подозревают по статье «Похищение человека» УК КР. Прокуратура просила заключить задержанного под стражу. Ходатайство гособвинения не удовлетворено. Суд принял такое решение потому, что личность подозреваемого установлена, он обязался являться в органы следствия по первому вызову», — сказали редакции.

Напомним, по версии следствия, 28-летний Т.Д. в ночь на 19 мая похитил 17-летнюю девушку из Кызыл-Кии и привез в южную столицу. Со слов пострадавшей, мужчина несколько раз насиловал ее, но заявление писать она боялась.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194994/
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