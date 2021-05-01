Нет еды и одежды, спят на улице. Ситуация на границе в фотографиях

Четвертые сутки не утихает конфликт на кыргызско-таджикской границе. Он начался 29 апреля в районе водораспределителя «Головной». Инцидент между сельчанами, которые закидали друг друга камнями, перерос в вооруженное столкновение, стороны стали применять оружие. После обстрела ряда кыргызских сел за медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.

Из зоны конфликта эвакуировали более 27 тысяч кыргызстанцев.

24.kg собрало фотографии очевидцев на местах, которые они опубликовали в соцсетях.

Врач Айнура Сагынбаева опубликовала фотографии детей.

«Дети, женщины, старики в горах уже несколько дней без еды, одежды. Все дети болеют, ослаблены. Мужчины в селах безоружные ждут нашествия врагов. Многие бежали от бесчинства мародеров-таджиков. Мне пишут десятки женщин в соцсетях, плачут, просят о помощи. Из гуманитарной помощи дают на большую семью немного муки, пол-литра масла и четыре китлапа. Продуктов и одежды в магазинах сел, куда эвакуированы люди, нет. Люди бегут дальше и дальше вглубь страны, кто куда может», — написала она.

Пользователь Айгерим Тургунбаева опубликовала фото женщины с детьми, эвакуированной из зоны конфликта. По словам девушки, люди не идут на контакт. Они в стрессовом состоянии от происходящего.

Жительница Исфаны Гази Бабаярова также опубликовала фото эвакуированных, которым раздали гуманитарную помощь. Она написала, что местные власти предоставили только помещение, а местные жители сами собрали помощь для сельчан.

«Школьники Исфаны сформировали группу волонтеров, чтобы помочь распределить помощь. От властей не поступило никакой помощи. Пока все вышло из-под контроля», — написала Гази Бабаярова.

Фото — скриншот из соцсетей. Эвакуированным раздают гумпомощь

Пользовательница соцсетей также поделилась фотографией из села Кулунду. «Жители двух стран жили в хороших отношениях. Такого острого конфликта у нас никогда не было. Не вовлекайте нас в свои политические игры», — цитирует местных жителей Гази Бабаярова.

Фото из Facebook. Пользовательница Гази Бабаярова опубликовала фото из села Кулунду

Торокул Дооров также опубликовал фотографии из центра для эвакуированных в Исфане. «Так много перемещенных беженцев из ближайших к кыргызско-таджикской границе сел. Женщинам нужны подгузники, зубная паста и щетки, одежда», — написал он.

I am in the humanitarian aid center in Isfana mayor’s building. This center organized by local youth volunteers. So many displaced refugees from villages near Kyrgyz-Tajik border. Women are looking for diapers, toothpaste and brushes, clothes. @Radio_Azattyk @RFERL @AzattykMedia pic.twitter.com/2BOXZmJocq — Torokul Doorov (@Torokul) May 1, 2021

Житель Лейлекского района Сарвар Турдибоев опубликовал фото спящего на земле мужчины. По его словам, сельчане спят на улице, опасаясь мародеров.

А час назад мужчина поделился фотографией, подписав: «Ура! Военные ушли!»

Фото — скриншот из соцсетей

Сегодня стороны подписали протокол о прекращении огня и урегулировании ситуации. Таджикские военные покинули ранее занятые кыргызские села. 1-2 мая в Кыргызстане объявили днями траура.