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Происшествия

В Тюпском районе подросток пытался повеситься. Его успел спасти дедушка

В Тюпском районе 14-летний подросток пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, инцидент произошел 21 октября. Несовершеннолетний хотел повеситься в сарае. Дедушка успел вытащить его из петли, оказать первую помощь и отвезти в районную больницу.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 137 «Склонение к самоубийству» УК КР.

Милиция опрашивает свидетелей и устанавливает обстоятельства инцидента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170576/
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