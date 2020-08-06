Конфликт на границе. В Пограничной службе рассказали подробности инцидента

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Читайте по теме На кыргызско-таджикской границе вновь конфликт. Ранен пограничник

Уточняется, что инцидент с применением оружия произошел в местности Эки-Таш Баткенского района.

«Неизвестные лица со стороны Таджикистана произвели выстрел, предположительно, из охотничьего ружья по военнослужащему ГПС КР. Последний получил сквозное ранение руки. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное», — проинформировали в ведомстве и добавили, что в настоящее время проводится встреча пограничных представителей обеих стран.