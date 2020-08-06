11:19
USD 76.90
EUR 91.06
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. В Пограничной службе рассказали подробности инцидента

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Читайте по теме
На кыргызско-таджикской границе вновь конфликт. Ранен пограничник

Уточняется, что инцидент с применением оружия произошел в местности Эки-Таш Баткенского района.

«Неизвестные лица со стороны Таджикистана произвели выстрел, предположительно, из охотничьего ружья по военнослужащему ГПС КР. Последний получил сквозное ранение руки. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное», — проинформировали в ведомстве и добавили, что в настоящее время проводится встреча пограничных представителей обеих стран.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/161731/
просмотров: 869
Версия для печати
Материалы по теме
На кыргызско-таджикской границе вновь конфликт. Ранен пограничник
О пенсиях жен пограничников задумались в Жогорку Кенеше
Юрист упрекнула депутата в том, что он расписался в бессилии за все государство
Скончался кыргызстанец, пострадавший во время конфликта с жителями анклава Сох
Конфликт на границе. Парламент заслушал информацию первого вице-премьер-министра
Конфликт на границе. Депутаты начали обсуждение за закрытыми дверями
Конфликт на границе. В ЖК за закрытыми дверями будут слушать отчет чиновников
Инцидент на границе. Состояние двух пострадавших кыргызстанцев стабильно тяжелое
На кыргызско-таджикской границе вновь конфликт. Ранен кыргызстанец
Инцидент на границе. Кубатбек Боронов встретится с премьером Узбекистана
Популярные новости
Разыскиваемый в&nbsp;СНГ экстремист задержан в&nbsp;Кыргызстане Разыскиваемый в СНГ экстремист задержан в Кыргызстане
Из&nbsp;частного сейфа неизвестные украли более 2&nbsp;миллионов сомов. Они задержаны Из частного сейфа неизвестные украли более 2 миллионов сомов. Они задержаны
В&nbsp;Джети-Огузском районе оползень смыл дорогу В Джети-Огузском районе оползень смыл дорогу
В&nbsp;Бишкеке водитель Honda сбил ребенка. ГУВД проводит разбирательство В Бишкеке водитель Honda сбил ребенка. ГУВД проводит разбирательство
Бизнес
Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района
Айжан Чыныбаева о&nbsp;том, как преодолеть неравенство и&nbsp;насилие над женщинами Айжан Чыныбаева о том, как преодолеть неравенство и насилие над женщинами
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и&nbsp;оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по&nbsp;развитию сети Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети
6 августа, четверг
11:18
За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 589 человек За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечили...
11:12
В Бишкек из Москвы вернулись 150 кыргызстанцев
11:03
На 395 тысяч сомов оштрафовали в июле нарушителей санитарных правил
10:55
Мэрия поблагодарила бишкекчанина, который высадил цветы на одной из улиц
10:52
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 августа