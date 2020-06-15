Финпол выявил крупный канал незаконной поставки и продажи ГСМ

Пресечен активный канал поставок и организации стихийных точек продажи ГСМ. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ходе проведенных мероприятий выявлены и пресечены налаженные активные каналы поставок ГСМ. Топливо затем продавали на территории Бишкека и Чуйской области.

«Установлены грузовые автомашины, осуществляющие вывоз ГСМ с нефтехранилищ в больших объемах и поставлявшие топливо в точки хранения в частных домах и на спецскладах», — рассказали в ГСБЭП.

Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 211 «Уклонение от уплаты налогов» УК КР.

9 июня 2020 года была установлена грузовая автомашина «МАЗ», выехавшая из одной из нефтебаз республики и остановившаяся на территории частного дома в селе Селекционном. Там с авто слили топливо в специально подготовленные резервуары. Кроме этого, в ходе проведенного обыска в доме обнаружено большое количество тары, используемой для хранения, транспортировки и продажи ГСМ, а также непосредственно около 20 тонн топлива.

«Со стороны владельца дома, а также владельца автомобиля никаких сопроводительных или иных документов на груз представлено не было. На сегодня задержаны две большегрузные автомашины и установлено несколько точек хранения. По обнаруженным и изъятым ГСМ назначены соответствующие экспертизы. Кроме этого, проводятся соответствующие мероприятия по установлению аналогичных фактов и пресечению незаконной торговли ГСМ по всей республике. Ведется досудебное производство», — заключили в ГСБЭП.