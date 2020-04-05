Еще один больной коронавирусом скончался в Кыргызстане

Сегодня в Ноокатской территориальной больнице Ошской области наступила биологическая смерть больного с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

Уточняется, что пациенту было 80 лет.

«Пациент прибыл из-за границы и находился в стационарной обсервации с последующим лечением по клиническим показаниям. Больного консультировали ведущие специалисты республики, проводилось соответствующее лечение. Однако у него произошло резкое ухудшение состояния с признаками острого инфаркта миокарда на ЭКГ. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, пациент скончался», — заявили в штабе.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Два человека умерли, девять излечились.