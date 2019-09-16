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Сюжет: Приграничные конфликты (167)

Конфликт на границе. Главы Погранслужб КР и РТ провели переговоры по телефону

Состоялся телефонный разговор между председателем Государственной пограничной службы Кыргызстана полковником Уларбеком Шаршеевым и первым заместителем председателя — командующим Пограничными войсками ГКНБ Республики Таджикистан генерал-полковником Раджабали Рахмонали. Об этом сообщает ГПС КР.

По данным ведомства, стороны обсудили пограничный инцидент с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы. В результате переговоров в 21.30 перестрелка прекращена.

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Государственная пограничная служба КР принимает меры по недопущению дальнейшей эскалации инцидента. Отметим, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области. В ходе обстрела из гранатометов, производимого таджикской стороной, сгорела металлическая наблюдательная вышка погранзаставы «Максат» ГПС КР. Один военнослужащий ГПС КР погиб.

Напомним, что 14 сентября в селе Максат в местности «Футбольное поле» Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Кроме того, таджикская сторона несогласованно высыпала 10 грузовиков щебня на условной линии границы в местности Жака-Орук.
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