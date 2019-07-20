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Пошутили. Пьяная мать и компания напоили 6-летнего ребенка алкоголем, он в коме

В Жайылском районе Чуйской области пьяная мать и гостившая у нее компания напоили ее шестилетнего сына алкоголем. Ребенку стало плохо, сейчас он в реанимации. В администрации района информацию подтвердили и отметили, что органы милиции начали расследование.

Известно, что мальчик поступил в стационар без сознания еще 12 июля. Он находится в коме. Его состояние стабильно тяжелое.

В районном управлении социального развития называют семью проблемной. Мать пьет, постоянного места жительства у нее нет. Кроме шестилетнего малыша у нее есть еще 15-летний сын. Он находится на заработках в Казахстане. 38-летняя женщина проживает с сожителем.

В милиции сообщили, что, по предварительным данным, к женщине и ее сожителю приехала компания, они распивали спиртные напитки. Кто-то предложил напоить ребенка, чтобы посмотреть, что с ним будет. Сейчас следствие восстанавливает всю картину произошедшего.

Мать мальчика с сожителем задержаны и водворены в ИВС.
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