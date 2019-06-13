В Канте подросток изнасиловал 13-летнюю девочку. Милиция бездействует

В Канте 14-летний подросток изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом 24.kg сообщила адвокат Эсения Рамазанова.

«27 мая после сдачи экзамена потерпевшая вместе с одноклассницами сидела в парке. В этот момент к девочке подошел ее одноклассник и предложил погулять. Во время прогулки у одного из водоемов подросток изнасиловал ее. После он посоветовал девочке прийти домой, постирать вещи, помыться и никому ничего не говорить. Она рассказала о произошедшем тете. Гинекологи подтвердили, что девственная плева нарушена, взяты анализы для проведения экспертизы. Заявление в милиции зарегистрировано в ЕРПП по статье «Изнасилование», — сказала юрист.

Эсения Рамазанова заявила, что в Иссык-Атинском РОВД родственникам потерпевшей и защитникам сказали, что половой акт совершен по обоюдному согласию.

«Родственники жалуются, что со стороны обвиняемого идут нападки и давление. Мы подали жалобу в прокуратуру Иссык-Атинского района о том, чтобы дело передали в ГУВД Чуйской области в связи с недоверием об объективном расследовании. Девочке исполнилось 13 лет 7 мая. Со слов следователя, одноклассник, изнасиловавший ее, написал письмо родителям и якобы скрылся из дома», — добавила адвокат.

В ГУВД Чуйской области опровергли, что милиция бездействует при расследовании дела.

«В рамках досудебного производства назначены экспертизы, которые в настоящий момент не готовы. Допрошены оба несовершеннолетних. Согласно судебно-медицинской экспертизе, девственная плева у А.Ж. нарушена. На момент осмотра других следов насилия на теле и вещах девочки не обнаружили. 3 июня в милицию обратилась А.Г., которая сообщила, что подозреваемый вышел из дома и не вернулся, оставив записку. По всем районным ОВД Чуйской области и Бишкека разосланы ориентировки на несовершеннолетнего А.А.», — прокомментировали в ГУВД.

В ведомстве добавили, что доводы об обоюдном половом контакте высказывались родственниками подозреваемого, а не сотрудниками милиции.