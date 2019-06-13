14:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми (238)

В Канте подросток изнасиловал 13-летнюю девочку. Милиция бездействует

В Канте 14-летний подросток изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом 24.kg сообщила адвокат Эсения Рамазанова.

«27 мая после сдачи экзамена потерпевшая вместе с одноклассницами сидела в парке. В этот момент к девочке подошел ее одноклассник и предложил погулять. Во время прогулки у одного из водоемов подросток изнасиловал ее. После он посоветовал девочке прийти домой, постирать вещи, помыться и никому ничего не говорить. Она рассказала о произошедшем тете. Гинекологи подтвердили, что девственная плева нарушена, взяты анализы для проведения экспертизы. Заявление в милиции зарегистрировано в ЕРПП по статье «Изнасилование», — сказала юрист.

Эсения Рамазанова заявила, что в Иссык-Атинском РОВД родственникам потерпевшей и защитникам сказали, что половой акт совершен по обоюдному согласию.

«Родственники жалуются, что со стороны обвиняемого идут нападки и давление. Мы подали жалобу в прокуратуру Иссык-Атинского района о том, чтобы дело передали в ГУВД Чуйской области в связи с недоверием об объективном расследовании. Девочке исполнилось 13 лет 7 мая. Со слов следователя, одноклассник, изнасиловавший ее, написал письмо родителям и якобы скрылся из дома», — добавила адвокат.

В ГУВД Чуйской области опровергли, что милиция бездействует при расследовании дела.

«В рамках досудебного производства назначены экспертизы, которые в настоящий момент не готовы. Допрошены оба несовершеннолетних. Согласно судебно-медицинской экспертизе, девственная плева у А.Ж. нарушена. На момент осмотра других следов насилия на теле и вещах девочки не обнаружили. 3 июня в милицию обратилась А.Г., которая сообщила, что подозреваемый вышел из дома и не вернулся, оставив записку. По всем районным ОВД Чуйской области и Бишкека разосланы ориентировки на несовершеннолетнего А.А.», — прокомментировали в ГУВД.

В ведомстве добавили, что доводы об обоюдном половом контакте высказывались родственниками подозреваемого, а не сотрудниками милиции.
Ссылка:
просмотров: 427
Версия для печати
Материалы по теме
В Токмаке сосед насиловал несовершеннолетнюю в течение полутора лет
Изнасилование шестиклассницы в Балыкчи. Подозреваемый не признал вины
В Балыкчи мужчина изнасиловал шестиклассницу
В Узгене мужчина, изнасиловавший несовершеннолетнюю дочь, признал свою вину
В городе Ош изнасилованная отцом девочка родила и отказывается от ребенка
В Чолпон-Ате насиловавшего падчерицу мужчину пожизненно лишили свободы
В Сузаке мужчина, выйдя из тюрьмы, изнасиловал девочку. Суд смягчил наказание
Изнасилование в Узгене. Отца беременной девочки признали вменяемым
За попытку изнасилования падчерицы мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы
В России мигранта из Кыргызстана подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке произошли две массовые драки. Милиция устанавливает участников В Бишкеке произошли две массовые драки. Милиция устанавливает участников
В&nbsp;городе&nbsp;Ош после родов умерла 23-летняя женщина В городе Ош после родов умерла 23-летняя женщина
Беременную женщину водворили в&nbsp;СИЗО-1 Бишкека за&nbsp;кражу старого телефона Беременную женщину водворили в СИЗО-1 Бишкека за кражу старого телефона
Массовое отравление на&nbsp;Иссык-Куле. В&nbsp;больницу обратились 19&nbsp;человек Массовое отравление на Иссык-Куле. В больницу обратились 19 человек
Бизнес
Алтынбек Намазалиев: Не&nbsp;намерен оправдываться, но&nbsp;готов представить факты Алтынбек Намазалиев: Не намерен оправдываться, но готов представить факты
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;столичный аэропорт ОАО «МАМ» просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в столичный аэропорт
В&nbsp;университете &laquo;Манас&raquo; будут готовить специалистов для химической промышленности В университете «Манас» будут готовить специалистов для химической промышленности
Топовые сериалы в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Топовые сериалы в приложении Amediateka от MegaCom