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Появились поддельные сайты, предлагающие оформить электронную визу Кыргызстана

Выявлены случаи подачи заявок по системе «Электронная виза» при помощи сторонних сайтов. Об этом сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.

По ее данным, такие сайты дублируют формат официального www.evisa.e-gov.kg, что вводит в заблуждение заявителей.

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Подавшие на электронную визу Кыргызстана через такие сайты сталкиваются с отсутствием их заявок в системе «Электронная виза».

Один из таких посреднических сайтов — kyrgyztanvisas.com.

Во избежание недоразумений министерство просит подавать заявки на получение электронной визы Кыргызстана исключительно через официальный веб-сайт www.evisa.e-gov.kg.
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