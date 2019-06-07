Появились поддельные сайты, предлагающие оформить электронную визу Кыргызстана

Выявлены случаи подачи заявок по системе «Электронная виза» при помощи сторонних сайтов. Об этом сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.

По ее данным, такие сайты дублируют формат официального www.evisa.e-gov.kg, что вводит в заблуждение заявителей.



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Стоимость услуг посредников превышает официальную на 150 процентов.

Подавшие на электронную визу Кыргызстана через такие сайты сталкиваются с отсутствием их заявок в системе «Электронная виза».

Один из таких посреднических сайтов — kyrgyztanvisas.com.

Во избежание недоразумений министерство просит подавать заявки на получение электронной визы Кыргызстана исключительно через официальный веб-сайт www.evisa.e-gov.kg.