Избиение двухлетней девочки. Родственники утверждают: ребенок упал сам

Мама двухлетней избитой в Сузаке девочки 27-летняя Альбина собирается вылететь в Бишкек. Об этом она сообщила 24.kg.
«Дочка еще совсем маленькая и разговаривать не умеет, я говорила со старшей дочкой, но она никогда не жаловалась, что в доме мачехи ее обижают. Как попала в больницу младшая, мне родные тут же позвонили и сказали, что ее не били, она упала сама и получила травмы. Поэтому я возвращаюсь в Кыргызстан», — сказала Альбина.
Пока не могу сказать, буду ли обращаться в милицию с заявлением. Надо увидеть ребенка и понять, насколько серьезны увечья, как и где она могла их получить.Альбина, мама избитой двухлетней девочки
Женщина добавила, что купить билет ей помогла кыргызская диаспора в Москве. Мужа у Альбины нет. С отцом ребенка она отношения не поддерживает, даже не знает, где он. С родственниками бывшего супруга Альбина не общается.
Сотрудники ОФ «Лига защитников прав ребенка» создали координационную группу между общественными организациями, институтом омбудсмена и управлением социальной защиты, соотечественниками из Москвы для оказания помощи ребенку.
«Несмотря на позицию мамы и родственников по данному случаю, ОФ будет добиваться привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении ребенка», — отметили в фонде.