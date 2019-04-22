Взрывы на Шри-Ланке. Кыргызстанцы, по предварительной информации, не пострадали

Кыргызстанцы во время взрывов на Шри-Ланке, по предварительным данным, не пострадали. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, департамент консульской службы уточняет информацию.

В воскресенье, во время празднований католической Пасхи, на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Первые шесть — в трех храмах и отелях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде столицы.

Еще одну бомбу правоохранители обезвредили на дороге рядом с международным аэропортом «Бандаранаике». Главной целью атаки стали местные христиане.

Фото РИА Новости. В одном из храмов после взрыва

Полиция задержала 24 подозреваемых. Обнаружен грузовик, который могли использовать нападавшие.

Расследованием терактов займется специальный комитет, который распорядился создать президент Майтрипала Сирисена. В стране введен комендантский час.

По последним данным, число жертв на Шри-Ланке возросло до 290 человек, еще 500 пострадали, сообщает РИА Новости.