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Происшествия

Взрывы на Шри-Ланке. Кыргызстанцы, по предварительной информации, не пострадали

Фото RT. В одном из храмов после теракта

Кыргызстанцы во время взрывов на Шри-Ланке, по предварительным данным, не пострадали. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, департамент консульской службы уточняет информацию.

В воскресенье, во время празднований католической Пасхи, на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Первые шесть — в трех храмах и отелях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде столицы.

Еще одну бомбу правоохранители обезвредили на дороге рядом с международным аэропортом «Бандаранаике». Главной целью атаки стали местные христиане.

Фото РИА Новости. В одном из храмов после взрыва
Полиция задержала 24 подозреваемых. Обнаружен грузовик, который могли использовать нападавшие.

Расследованием терактов займется специальный комитет, который распорядился создать президент Майтрипала Сирисена. В стране введен комендантский час.

По последним данным, число жертв на Шри-Ланке возросло до 290 человек, еще 500 пострадали, сообщает РИА Новости.
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