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Происшествия

В Бишкеке у иностранца, угрожая пистолетом, отобрали деньги и телефон

В Бишкеке сотрудники криминальной милиции Первомайского района задержали четверых парней, ограбивших иностранца. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В милицию обратился иностранный гражданин, который заявил, что четверо неизвестных на пересечении улиц Тыныстанова и Кулатова, угрожая пистолетом, ограбили его на 13 тысяч сомов и отобрали мобильный телефон.

«Проводится досудебное расследование по статье «Разбой» УК КР. По горячим следам милиция задержала четверых парней, причастных к нападению. Троим из них по 18 лет, их водворили в ИВС ГУВД. Четвертому 17 лет, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в ГУВД.

Милиция выяснила, что это не первое их нападение на иностранца. 18 января молодые люди ограбили мужчину, когда он выходил из обменного бюро. Тогда они отобрали $2,5 тысячи и 2,5 тысячи сомов.
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