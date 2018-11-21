В Бишкеке задержали иностранцев, ограбивших офис частной фирмы

В Бишкеке задержали иностранных граждан, ограбивших офис частной фирмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

С заявлением в милицию обратилась директор частной фирмы. Неизвестные в ночь с 12 на 13 ноября проникли в ее офис и похитили сейф с деньгами.

«В нем находилось 472 тысячи сомов, $1 тысяча 820, документы и печати. Сотрудники службы криминальной милиции задержали подозреваемых, когда те пытались ограбить микрокредитную компанию. Четверо задержанных — граждане стран СНГ, еще один — кыргызстанец», — рассказали в милиции.

«Во время обыска в машине задержанных нашли деньги, монтировки и другие инструменты, аппарат, глушащий сотовую связь, ружье неизвестной марки со стертыми номерами и боевые патроны. Известно, что группировка на протяжении месяца готовилась к ограблениям», — сообщили в ГУВД.

Обвиняемых заключили под стражу на два месяца в СИЗО-1.