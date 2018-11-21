18:19
USD 69.83
EUR 79.82
RUB 1.06
Происшествия

В Бишкеке задержали иностранцев, ограбивших офис частной фирмы

В Бишкеке задержали иностранных граждан, ограбивших офис частной фирмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

С заявлением в милицию обратилась директор частной фирмы. Неизвестные в ночь с 12 на 13 ноября проникли в ее офис и похитили сейф с деньгами.

«В нем находилось 472 тысячи сомов, $1 тысяча 820, документы и печати. Сотрудники службы криминальной милиции задержали подозреваемых, когда те пытались ограбить микрокредитную компанию. Четверо задержанных — граждане стран СНГ, еще один — кыргызстанец», — рассказали в милиции.

«Во время обыска в машине задержанных нашли деньги, монтировки и другие инструменты, аппарат, глушащий сотовую связь, ружье неизвестной марки со стертыми номерами и боевые патроны. Известно, что группировка на протяжении месяца готовилась к ограблениям», — сообщили в ГУВД.

Обвиняемых заключили под стражу на два месяца в СИЗО-1.
Ссылка:
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция задержала мужчину, причастного к ограблению дома главы Совета улемов
Дерзкий разбой. В Чуйской области ищут налетчиков, ограбивших обменное бюро
Грабили под видом электриков. В Ноокене дело о разбое передали в суд
Грабеж на миллион сомов в Бишкеке. Суд оправдал обвиняемого
Оправданного судом в ограблении обменки вновь заключили под домашний арест
Одно из самых нелепых ограблений произошло в Шанхае. Смеялись даже в полиции
В Джалал-Абаде задержали преступников, ограбивших дом под видом электриков
Очередное ограбление с игрушечным пистолетом произошло на юге Кыргызстана
В России грабители взорвали банкомат воздушным шариком
Разбойное нападение в Московском районе. Преступление раскрыто
Популярные новости
На&nbsp;трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;взорвался газовоз На трассе Бишкек — Ош взорвался газовоз
Чемпиона по&nbsp;дзюдо убили в&nbsp;Казахстане в&nbsp;очереди за&nbsp;углем Чемпиона по дзюдо убили в Казахстане в очереди за углем
Пьяный мужчина представился сотрудником ГКНБ и&nbsp;угрожал людям пистолетом Пьяный мужчина представился сотрудником ГКНБ и угрожал людям пистолетом
Выстрел в&nbsp;депутата Лейлекского кенеша. Потерпевший скончался Выстрел в депутата Лейлекского кенеша. Потерпевший скончался
Бизнес
«Черная пятница» от MegaCom: 50 процентов скидки на золотые номера! «Черная пятница» от MegaCom: 50 процентов скидки на золотые номера!
Смог в&nbsp;Бишкеке. Могут помочь альтернативные источники отопления Смог в Бишкеке. Могут помочь альтернативные источники отопления
Полезные команды Beeline: баланс, услуги, тарифы и&nbsp;многое другое Полезные команды Beeline: баланс, услуги, тарифы и многое другое
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; дарит каждому вкладчику плюс один процент по&nbsp;депозитам в&nbsp;сомах Банк «Бай Тушум» дарит каждому вкладчику плюс один процент по депозитам в сомах