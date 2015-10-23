Кому звонил судья Верховного суда КР после встречи с Назгуль Тюлеевой?

В деле Нарымбаева/Коркмазова после опроса свидетелей приступили к изучению материалов дела, которые преподнесли немало сюрпризов.

Так, 8 мая 2015 года Назгуль Тюлеева встретилась с судьей ВС КР Канатбеком Турганбековым. Однако в журнале посетителей ее фамилии не оказалось. Тогда гособвинение предоставило записи с камер наблюдения в Верховном суде. Согласно им, девушка зашла в здание в 9.42 и уже в 9.56 вышла из него.

А через какое-то время предоставили распечатки звонков с телефонов обвиняемых – экс-главы аппарата президента Данияра Нарымбаева и депутата ЖК КР Хаджимурата Коркмазова. Согласно табуляграмме, в тот день, 8 мая 2015 года, в 10.13 (то есть через 17 минут после ухода Назгуль Тюлеевой) с номера, который закреплен за Верховным судом, позвонили на сотовый телефон… Хаджимурата Коркмазова! Хотя оба до последнего уверяли, что не общались друг с другом по данному делу.

Читайте по теме Дьявол кроется в деталях

Зачитал судья Абдуразак Боромбаев и самое первое заявление Назгуль Тюлеевой, которое она написала за несколько часов до того, как состоялась передача $100 тысяч Хаджимурату Коркмазову. Правда, сейчас она утверждает кардинально противоположное. Согласно изначальным показаниям, она обратилась к Данияру Нарымбаеву с просьбой решить вопрос о конфискации имущества их семьи, и тот обещал переговорить с президентом. Через 10 дней она вновь обратилась к нему и получила ответ, что дело судом рассмотрено и изменений не будет. После она решила обратиться к Хаджимурату Коркмазову, и тот, согласившись, сообщил позже, что поговорил с Данияром Нарымбаевым, и тот просит $50 тысяч за решение вопроса.

Почему Назгуль Тюлеева теперь утверждает, что после первой же встречи с Данияром Нарымбаевым (7 мая 2015-го) с ней решил познакомиться Хаджимурат Коркмазов и передать условие экс-руководителя президентского аппарата ($50 тысяч за звонок судье), вопрос риторический. В повторном заявлении от 2 сентября 2015 года (спустя 1,5 месяца после первого) она объяснила это тем, что «писала заявление в ГКНБ, к тому же на телефон постоянно названивал Хаджимурат Коркмазов и торопил с деньгами». Видимо, здание чекистов не только наводит страх, но и провоцирует амнезию, которая стирает из памяти такие моменты, как вымогательство $50 тысяч и их последующая передача в тот же день.

Кстати, в деле, которое насчитывает три тома (более 300 страниц каждый), могут появиться новые свидетели. Защита Данияра Нарымбаева настаивает на опросе сотрудников Жогорку Кенеша, работавших с экс-депутатом Хаджимуратом Коркмазовым. «Если дело касается Нарымбаева, следствие допрашивает всех - и секретаря, и помощника. Но почему-то по Хаджимурату Коркмазову никто показаний не дает», - заявил адвокат Илларион Адамян.

Удовлетворит ли судья ходатайство адвокатов, станет известно 28 октября 2015-го.