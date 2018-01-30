05:42
-6
USD 68.39
EUR 84.69
RUB 1.21
Официально

О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 43 от 22 января 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об аккредитации органов по оценке соответствия в Кыргызской Республике» от 16 ноября 2006 года № 795

В целях оптимизации состава Совета по аккредитации органов по оценке соответствия в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики

«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об аккредитации органов по оценке соответствия в Кыргызской Республике» от 16 ноября 2006 года № 795 следующие изменения:

— в разделе III Положения о Совете по аккредитации органов по оценке соответствия, утвержденного вышеуказанным постановлением:

— цифры «19», «6», «6», «6» заменить соответственно цифрами «13», «4», «4», «4»;

— в абзаце четвертом слова «Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики», научно-исследовательские институты, общества по защите прав потребителей" заменить словами «Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики, научно-исследовательские институты, организация по защите прав потребителей».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
Ссылка:
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Об утверждении описания границ государственного природного парка «Саймалуу-Таш»
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
О внесении изменения в постановление правительства
О внесении изменении в некоторые решения правительства
О внесении изменении в некоторые решения правительства
О форменном обмундировании работников госоргана охраны окружающей среды
Президент подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс
Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Республики Узбекистан
Подписан закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном Узбекистаном
О внесении изменений в постановление правительства
Популярные новости
О&nbsp;внесении изменении в&nbsp;некоторые решения правительства О внесении изменении в некоторые решения правительства
Подписаны указы о&nbsp;назначении и&nbsp;направлении судей в&nbsp;Бишкекский городской суд Подписаны указы о назначении и направлении судей в Бишкекский городской суд
Подписан закон о&nbsp;внесении изменений в&nbsp;Земельный кодекс Подписан закон о внесении изменений в Земельный кодекс
Подписан Закон о&nbsp;переименовании ряда сел и&nbsp;айыльных аймаков Подписан Закон о переименовании ряда сел и айыльных аймаков
Бизнес
7&nbsp;смартфонов с&nbsp;отличной камерой. Лучшие в&nbsp;O!Store 7 смартфонов с отличной камерой. Лучшие в O!Store
Удобны&nbsp;ли АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; для людей с&nbsp;ограниченными возможностями здоровья? Удобны ли АЗС «Газпромнефть» для людей с ограниченными возможностями здоровья?
MegaCom приглашает в&nbsp;новый фирменный салон в&nbsp;селе Кызыл-Адыр MegaCom приглашает в новый фирменный салон в селе Кызыл-Адыр
В&nbsp;Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники В Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники