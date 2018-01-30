Постановление Правительства КР № 43 от 22 января 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об аккредитации органов по оценке соответствия в Кыргызской Республике» от 16 ноября 2006 года № 795

В целях оптимизации состава Совета по аккредитации органов по оценке соответствия в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики

«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об аккредитации органов по оценке соответствия в Кыргызской Республике» от 16 ноября 2006 года № 795 следующие изменения:

— в разделе III Положения о Совете по аккредитации органов по оценке соответствия, утвержденного вышеуказанным постановлением:

— цифры «19», «6», «6», «6» заменить соответственно цифрами «13», «4», «4», «4»;

— в абзаце четвертом слова «Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики», научно-исследовательские институты, общества по защите прав потребителей" заменить словами «Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики, научно-исследовательские институты, организация по защите прав потребителей».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков