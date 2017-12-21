Постановление Правительства КР № 776 от 28 ноября 2017 года



О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики

В целях приведения некоторых решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие со статьей 7 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с реформированием системы правоохранительных органов в целях обеспечения эффективной борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 декабря 2009 года № 767 следующие изменения:

в Положении о Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеназванным постановлением:

— в абзацах четвертом и пятом подпункта в) пункта 6 слова «и преступлений» исключить;

— абзац седьмой пункта 7 признать утратившим силу.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О прохождении службы в таможенных органах Кыргызской Республики» от 29 мая 2012 года № 343 следующие изменения:

в Перечне должностей младшего, среднего, старшего начальствующих составов и соответствующих им специальных званий, а также квалификационных требований к сотрудникам таможенных органов Кыргызской Республики, утвержденном вышеназванным постановлением:

в пункте 1:

— вторую строку исключить;

— в графе «Должность» в третьей и четвертой строках слова «старший следователь,», «старший следователь по особо важным делам,» исключить;

в подпункте 3) пункта 2:

— в графе «Должность» в первой, второй и третьей строках слова «следователь,», «старший следователь,», «старший следователь по особо важным делам» исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков