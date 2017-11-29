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О внесении изменений в постановление правительства

Постановление Правительства КР № 773 от 24 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 189 и 253 Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 11 апреля 2016 года № 206

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 189 и 253 Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 11 апреля 2016 года № 206 следующие изменения:

в Порядке передачи на безвозмездной основе инженерных сетей, обеспечивающих жизнедеятельность объектов жилья, организации, осуществляющей их эксплуатацию, на основании акта приема объекта в эксплуатацию, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Безвозмездная передача инженерных сетей, являющихся собственностью юридических и физических лиц, на баланс специализированной организации осуществляется собственником имущества на основании акта ввода основного объекта в эксплуатацию, выданного и зарегистрированного в установленном порядке.

Уполномоченные лица собственника имущества и специализированной организации проводят техническую инвентаризацию инженерных сетей и составляют акт инвентаризации.

По результатам работы уполномоченных лиц и на основании материалов инвентаризации составляется акт приема-передачи по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах и направляется:

— первый экземпляр — специализированной организации;

— второй экземпляр — организации, передающей инженерные сети.»;

— в первом предложении абзаца первого пункта 5 слова «, в состав комиссии» заменить словами «создается комиссия, в состав которой»;

— в первом предложении абзаца первого пункта 51 слова «в состав комиссии» заменить словами «создается комиссия, в состав которой»;

— абзац второй пункта 6 после слова «приложению» дополнить цифрой «2»;

— приложение к вышеуказанному Порядку после слова «Приложение» дополнить цифрой «2»;

— дополнить Порядок приложением 1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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