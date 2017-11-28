О внесении изменения в постановление правительства Кыргызстана

Постановление Правительства КР № 774 от 24 ноября 2017 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О ликвидации ряда неэффективных, нефункционирующих государственных предприятий» от 17 ноября 2017 года № 755

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О ликвидации ряда неэффективных, нефункционирующих государственных предприятий» от 17 ноября 2017 года № 755 следующее изменение:

— пункт 6 приложения к вышеуказанному постановлению признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Кыргызской Республики «О ликвидации ряда неэффективных, нефункционирующих государственных предприятий» от 17 ноября 2017 года № 755.

Премьер-министр С.Дж.Исаков