21:30
+5
USD 69.70
EUR 83.21
RUB 1.20
Официально

О внесении изменения в постановление правительства Кыргызстана

Постановление Правительства КР № 774 от 24 ноября 2017 года

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О ликвидации ряда неэффективных, нефункционирующих государственных предприятий» от 17 ноября 2017 года № 755

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О ликвидации ряда неэффективных, нефункционирующих государственных предприятий» от 17 ноября 2017 года № 755 следующее изменение:

— пункт 6 приложения к вышеуказанному постановлению признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Кыргызской Республики «О ликвидации ряда неэффективных, нефункционирующих государственных предприятий» от 17 ноября 2017 года № 755.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
Ссылка:
просмотров: 54
Версия для печати
Материалы по теме
Об утверждении порядка получения согласия на сбор персональных данных
О внесении изменений в постановление об утверждении перечня главнейших сведений
О внесении изменения в постановление о вопросах Министерства экономики
О внесении изменений в закон о Верховном суде и местных судах
Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС КР
Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики
Эрнист Толтоев назначен помощником президента Кыргызской Республики
Атамбаеву присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры»
О переводе земель Ак-Талинского айылного аймака
Об установлении уровня знания государственного языка государственными служащими
Популярные новости
Освобожден от&nbsp;должности председатель Высшей аттестационной комиссии Освобожден от должности председатель Высшей аттестационной комиссии
Санжар Икрамов освобожден от&nbsp;должности статс-секретаря ГАМСУМО&nbsp;КР Санжар Икрамов освобожден от должности статс-секретаря ГАМСУМО КР
Подписаны указы о&nbsp;награждении Подписаны указы о награждении
Болотбеку Суюмбаеву присвоено воинское звание &laquo;генерал-майор&raquo; Болотбеку Суюмбаеву присвоено воинское звание «генерал-майор»
Бизнес
Круглосуточная информационно-справочная служба 0811: Мы&nbsp;знаем ВСЕ! Круглосуточная информационно-справочная служба 0811: Мы знаем ВСЕ!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
MegaCom: сезон зимнего катания в&nbsp;Караколе открыт! MegaCom: сезон зимнего катания в Караколе открыт!
Мобильный оператор&nbsp;О! открывает новые направления в&nbsp;роуминге Мобильный оператор О! открывает новые направления в роуминге