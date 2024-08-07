Музучилищу имени Мураталы Куренкеева присвоен статус «национальный»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О присвоении статуса «национальный» Кыргызскому государственному музыкальному училищу имени Мураталы Куренкеева».

За значительный вклад в совершенствование среднего профессионального образования в области культуры и искусства и развитие музыкального искусства, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Присвоить Кыргызскому государственному музыкальному училищу имени Мураталы Куренкеева статус «национальный» и впредь именовать «Кыргызское национальное музыкальное училище имени Мураталы Куренкеева»

2. Кабинету Министров Кыргызской Республики привести свои решения в соответствии с данным Указом.