Подписан конституционный закон о внесении изменения в конституционный закон

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал конституционный Закон Кыргызской Республики «"О внесении изменения в конституционный Закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики».

Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 ноября 2023 года.

Закон разработан в целях обеспечения взаимодействия Кабинета Министров Кыргызской Республики с гражданским обществом.

Конституционным Законом внесено изменение о том, что Кабинет Министров Кыргызской Республики в целях обеспечения взаимодействия с гражданским обществом осуществляет общественное обсуждение проектов законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, обеспечивая их публикацию на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики до направления на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Единый портал является единой площадкой для обсуждения всех вопросов в области права, который упростит участие граждан в процессах принятия государственных решений. В результате ожидается повышение качества принимаемых нормативных правовых актов.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.