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Подписан закон об упразднении общественных советов при государственных органах

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О признании утратившим силу Закона Кыргызской Республики «Об общественных советах государственных органов» и внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 ноября 2023 года.

Целью данного закона является упразднение общественных советов при государственных органах путем признания утратившим силу Закона Кыргызской Республики «Об общественных советах государственных органов».

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/283991/
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