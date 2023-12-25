Подписан указ о внесении изменений в структуру кабинета министров КР

Внесены изменения в структуру Кабинета Министров Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О внесении изменений в структуру Кабинета Министров Кыргызской Республики».

В целях дальнейшего продолжения административной реформы, оптимизации структуры государственных органов в сфере сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, а также проведения эффективной государственной политики в области управления земельными ресурсами, кадастра, геодезии и картографии, руководствуясь статьями 66, 70, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Создать Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее — Государственное агентство по земельным ресурсам) на базе Службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики.

2. Передать в ведение Государственного агентства по земельным ресурсам:

— с соответствующим штатом работников, бюджетным финансированием, материально-технической базой, соответствующими филиалами, функциями:

Государственное учреждение по геодезии и картографии «Госкартография» при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики, переименовав его в Государственное учреждение по геодезии и картографии «Госкартография» при Государственном агентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

Государственное предприятие по землеустройству «Кыргызгипрозем» при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики, переименовав его в Государственное предприятие по землеустройству «Кыргызгипрозем» при Государственном агентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

3. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики

«О Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 114 следующее изменение:

— пункт 5 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«— Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии;».

4. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики

«О структуре и составе Кабинета Министров Кыргызской Республики и структуре Администрации Президента Кыргызской Республики» от 12 октября 2021 года № 425 следующие изменения:

— в пункте 1:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«— заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики;»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«— Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики;».

5. Министерству сельского хозяйства Кыргызской Республики передать Лесную службу при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики в ведение Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами.

6. Установить, что Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики является правопреемником Лесной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики.

7. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Государственному агентству по земельным ресурсам внести на рассмотрение Кабинета Министров Кыргызской Республики:

— в двухнедельный срок соответствующие проекты положений и схемы управления;

— в двухмесячный срок проекты решений Кабинета Министров Кыргызской Республики о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые и иные акты Кабинета Министров Кыргызской Республики, вытекающие из настоящего Указа.

8. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

— в месячный срок утвердить положения и схемы управления Государственного агентства по земельным ресурсам и Лесной службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

— привести свои решения в соответствие с настоящим Указом;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.