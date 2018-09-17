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Общество

Впервые за 36 лет Пол Маккартни возглавил американский хит-парад

Фото Billboard. Композитор и певец Пол Маккартни

Новый альбом сэра Пола Маккартни Egypt Station возглавил хит-парад журнала Billboard — официальный музыкальный чарт США.

За первую неделю продаж пластинка разошлась тиражом 153 тысяч экземпляров.

Для Пола Маккартни это восьмое подобное достижение в сольной карьере. В прошлый раз альбом бывшего участника The Beatles возглавлял американский чарт 36 лет назад — в 1982 году первую строчку хит-парада Billboard заняла его пластинка Tug of War.

В Великобритании новый альбом Пола Маккартни занял 3-е место музыкального чарта. Последний раз он возглавлял британский хит-парад в 1989 году с пластинкой Flowers in the Dirt.
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