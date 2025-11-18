Без слов. Пол Маккартни впервые за пять лет выпустил музыкальную композицию

Пол Маккартни впервые за пять лет выпустил музыкальную композицию — в ней нет слов.

Трек длительностью 2 минуты 45 секунд, состоящий из тихого шипения и щелчков, войдет на вторую сторону немого альбома «Это то, чего мы хотим?», выход которого намечен на конец ноября.

Фото из архива

Записанный более чем одной тысячью музыкантов, проект является протестом индустрии против предложенных в Великобритании поправок к законодательству, позволяющих обучать ИИ на музыкальных композициях авторов без их разрешения и выплат роялти.

Среди других именитых деятелей, принявших участие в записи альбома, — Ханс Циммер, Pet Shop Boys, Сэм Фендер и Кейт Буш. Первые буквы трек-листа складываются во фразу «Правительство Великобритании не должно легализовывать кражу музыки ради выгоды ИИ-компаний».

Сам Пол Маккартни неоднократно выражал обеспокоенность планами правительства по заключению соглашения между ИИ-гигантами и музыкальными лейблами, позволяющим использовать записи для обучения языковых моделей.

По словам музыканта, подобные решения грозят разрушить карьеру молодых музыкантов и композиторов.

«Мы должны быть осторожны с этим, потому что это может просто взять верх, а мы не хотим, чтобы это произошло, особенно для молодых композиторов и писателей, для которых это может быть единственным способом сделать карьеру. Если искусственный интеллект уничтожит это, это было бы действительно очень печально», — сказал он.

Ожидается, что парламент Великобритании будет обсуждать новую регуляторику в сфере ИИ не раньше 2026 года. При этом правительство страны активно заключает договоры, ускоряющие внедрение искусственного интеллекта в госсектор и экономику.