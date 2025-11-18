Без слов. Пол Маккартни впервые за пять лет выпустил музыкальную композицию

Пол Маккартни впервые за пять лет выпустил музыкальную композицию — в ней нет слов.
Трек длительностью 2 минуты 45 секунд, состоящий из тихого шипения и щелчков, войдет на вторую сторону немого альбома «Это то, чего мы хотим?», выход которого намечен на конец ноября.
Записанный более чем одной тысячью музыкантов, проект является протестом индустрии против предложенных в Великобритании поправок к законодательству, позволяющих обучать ИИ на музыкальных композициях авторов без их разрешения и выплат роялти.
Среди других именитых деятелей, принявших участие в записи альбома, — Ханс Циммер, Pet Shop Boys, Сэм Фендер и Кейт Буш. Первые буквы трек-листа складываются во фразу «Правительство Великобритании не должно легализовывать кражу музыки ради выгоды ИИ-компаний».
Сам Пол Маккартни неоднократно выражал обеспокоенность планами правительства по заключению соглашения между ИИ-гигантами и музыкальными лейблами, позволяющим использовать записи для обучения языковых моделей.
По словам музыканта, подобные решения грозят разрушить карьеру молодых музыкантов и композиторов.
«Мы должны быть осторожны с этим, потому что это может просто взять верх, а мы не хотим, чтобы это произошло, особенно для молодых композиторов и писателей, для которых это может быть единственным способом сделать карьеру. Если искусственный интеллект уничтожит это, это было бы действительно очень печально», — сказал он.
Ожидается, что парламент Великобритании будет обсуждать новую регуляторику в сфере ИИ не раньше 2026 года. При этом правительство страны активно заключает договоры, ускоряющие внедрение искусственного интеллекта в госсектор и экономику.