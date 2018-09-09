Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

В Кыргызстане прошли III Всемирные игры кочевников. Они стали самыми масштабными из всех проводимых. Заявки на участие в Играх подали более 2,5 тысячи атлетов из 82 стран. Помимо соревнований, было много этнографических мероприятий, концертов и выставок. Экзотичность Игр привлекла в республику много гостей.

В Бишкеке наконец-то смогли провести аукцион по проекту «Безопасный город». В торгах участвовали три компании. Наименьшую цену предложил концерн радиостроения «Вега» — чуть более 2,3 миллиарда сомов. Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Откровения бывшего генерального прокурора

Фото из Интернета. Бывший генеральный прокурор Аида Салянова

В уголовном деле об убийстве брата экс-генпрокурора есть политический мотив. Об этом журналистам заявила Аида Салянова. По ее словам, о политическом мотиве говорят свидетельские показания. Кроме того, она рассказала журналистам 24.kg, как пыталась найти незаконно выведенные активы семьей Бакиевых. Криминальные наклонности депутатов местных кенешей

Внимание общественности в основном приковано к депутатам Жогорку Кенеша. Считается, что именно они являются основными героями скандальных публикаций. И зря. Их коллеги из местных кенешей не реже мелькают и в криминальной хронике, и скандалах с драками. 24.kg собрало истории, в которых засветились местные народные избранники.

Как таможенники государство обманывали

Фото из Интернета. Здание Государственной таможенной службы в Бишкеке

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями объявила в розыск экс-председателя таможни Кыргызстана Адамкула Жунусова. Он фигурант громкого уголовного дела с материальным ущербом свыше 166 миллионов сомов. В компании с ним еще несколько руководителей различных подразделений ГТС. Все, что известно об этом деле, — в материале «Дело таможенников. Миллионы в кармане, гроши в декларациях».

Опасности «Безопасного города»

Со второй попытки Госкомитет информационных технологий и связи провел аукцион по проекту «Безопасный город». Прошлый признали несостоявшимся из-за того, что ОсОО «Мега-Лайн» не усвоило правила игры и вместо понижения цены взвинтило ее до 50,5 миллиарда сомов. Закон «О государственных закупках» четко определяет случаи, когда тендер признают несостоявшимся. Комиссия проигнорировала их, объявив новый. Журналист Юлия Костенко разбиралась в очередных хитросплетениях на пути к проекту «Безопасный город».

Как дизайнеры одели современных кочевников

Фото Султана Досалиева. ВИК. Постановка «Золотой век кочевников»

Во время III Всемирных игр кочевников в ущелье Кырчын прошло театрализованное представление «Золотой век кочевников». Зрители впервые увидели масштабную реконструкцию Кыргызского великодержавия — в основу сюжета легли события VIII-IX веков, когда существовал Кыргызский каганат. Художник по костюмам Айсулу Копонова рассказала 24.kg, как создавались образы персонажей.

Учебный год новый, проблемы — старые

В Кыргызстане начался новый учебный год. Родители учащихся с августа морально и, разумеется, материально готовились к этому. Так с чем же столкнулись родители школьников в первые же дни? Об этом в материале «Новый учебный год: платные книги, переполненные классы, сокращение учителей».

Как Япония лечит «кыргызскую пунктуальность»

Фото из личного архива Мирбека Тентиева. В городе Осаке

В Японии Мирбека Тентиева мало кто принимает за иностранца. У него безупречный японский язык. Еще в Бишкеке он работал с японцами и познакомился с их менталитетом и культурой. Это помогло ему быстро освоиться в чужой стране. Но он признает, что Япония до сих пор не устает удивлять его. О своей жизни в Стране восходящего солнца Мирбек Тентиев рассказал в интервью 24.kg.

Незаконное увольнение. Как добиться правды в суде

Нередки случаи, когда работодатели выгоняют на улицу подчиненных без объяснения причин. Наемные работники часто не знают своих прав и боятся обращаться в суд, полагая, что не смогут восстановиться и получить компенсацию. 24.kg обратилось за разъяснениями к юристам. Подробнее в материале «Увольнение с работы. В каких случаях оно незаконно?»

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Мамасалы Ташматова. Река Нарын в районе Токтогульского каскада ГЭС

Первый осенний выпуск рубрики мы посвятили самым разным уголкам Кыргызстана, которые летом успели посетить наши как постоянные, так и новые авторы. Подробнее в «Мгновения жизни. Река Нарын и Токтогулка с высоты птичьего полета».

Место, где растут Ак-турпак и Айгуль

Мы продолжаем знакомить читателей с достопримечательностями городов Кыргызстана. Сегодня в «Путеводителе по городам Кыргызстана» — Баткен. Образовали его в апреле 1934 года как районный центр одноименного района. В 2000-м из трех западных районов Ошской области сформировали Баткенскую область, а Баткену придали статус города.

От конюха до чемпиона

Фото 24.kg. Василий Саратовцев (справа) с сыном и одним из скакунов

Василий Саратовцев много лет в коневодстве и знает о лошадях все. Тренирует их для скачек, судит состязания, выступает сам. Среди его скакунов — победители многих престижных стартов и рекордсмены-производители. О взаимоотношениях с подопечными, спортивной карьере и важной миссии на Всемирных играх кочевников коневод рассказал в интервью 24.kg.

Кыргызский триумф на Азиаде

В Индонезии завершились 18-е летние Азиатские игры. Для Кыргызстана они оказались богатыми на события. Наша сборная установила личный рекорд, завоевав 2 золотые, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. Неужели КР потихоньку превращается в спортивную державу? О результатах — в обзоре 24.kg «Итоги Азиатских игр. Кыргызстан превращается в спортивную державу?»