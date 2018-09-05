09:54
USD 68.78
EUR 79.55
RUB 1.01
Общество

По ЧП с солдатом, которого ударило током, возбудили еще одно уголовное дело

По инциденту в войсковой части № 30259 Сухопутных войск, расположенной в городе Майлуу-Суу, где от удара тока сильно пострадал солдат Руслан Сапарбаев, возбудили еще одно уголовное дело. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. «Возбуждено также уголовное дело по статье «Халатность», но по факту. Командирам пока обвинение официально не предъявили», — сказала правозащитник.

В результате удара током и ожогов Руслан Сапарбаев потерял обе руки. В Генштабе ВС утверждают, что это несчастный случай, и солдат сам проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.

В Генштабе согласились предоставить Руслану Сапарбаеву корейские электрические протезы, но вопрос с квартирой решать не собираются.

Ссылка:
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Генштаб намерен предоставить один протез солдату, которого ударило током
Сержант-контрактник сбежал из части к матери и получил условный срок
ЧП в войсковой части. Солдату, получившему удар током, ампутировали вторую руку
После гибели солдата в Таш-Кумыре Военная прокуратура возбудила уголовное дело
Доступ в электрический щит в части, где солдат получил ожоги, был открытым
Выплату компенсации солдату, потерявшему руку, рассмотрят по итогам следствия
Солдата ударило током. Родственники требуют наказать виновных
Солдату, которого ударило током, ампутируют вторую руку
ЧП в войсковой части № 30259. Родственники солдата требуют от Генштаба протезы
В Таш-Кумыре утонул солдат. Родные не верят в несчастный случай
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Наши в&nbsp;Японии. Как Осака отучил нарынского парня от&nbsp;&laquo;кыргызской пунктуальности&raquo; Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»
В&nbsp;Бишкеке появился новый троллейбусный маршрут В Бишкеке появился новый троллейбусный маршрут
Бизнес
Кыргызтелеком принял участие в&nbsp;аукционе по&nbsp;реализации проекта &laquo;Безопасный город&raquo; Кыргызтелеком принял участие в аукционе по реализации проекта «Безопасный город»
&laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; определила победителей второго этапа aкции &laquo;Действуй, побеждай!&raquo; «Гaзпрoмнeфть» определила победителей второго этапа aкции «Действуй, побеждай!»
MegaCom открыл новый фирменный салон в&nbsp;Ат-Башы MegaCom открыл новый фирменный салон в Ат-Башы
Обзор смартфонов для учебы Обзор смартфонов для учебы