По ЧП с солдатом, которого ударило током, возбудили еще одно уголовное дело

По инциденту в войсковой части № 30259 Сухопутных войск, расположенной в городе Майлуу-Суу, где от удара тока сильно пострадал солдат Руслан Сапарбаев, возбудили еще одно уголовное дело. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. «Возбуждено также уголовное дело по статье «Халатность», но по факту. Командирам пока обвинение официально не предъявили», — сказала правозащитник.

В результате удара током и ожогов Руслан Сапарбаев потерял обе руки. В Генштабе ВС утверждают, что это несчастный случай, и солдат сам проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.

В Генштабе согласились предоставить Руслану Сапарбаеву корейские электрические протезы, но вопрос с квартирой решать не собираются.