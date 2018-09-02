Лучшие бренды индустрии красоты из 16 стран встретятся в Кыргызстане

В здании манежа КГАФКиС Бишкека 12 октября откроется выставка BeautyExpo Kyrgyzstan 2018.

На единой выставочной площадке будут представлены более 60 компаний из Германии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Монако, России, США, Франции, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

Дополняет географию экспонентов компании из Кыргызстана, являющиеся официальными представителями 100 крупнейших брендов-производителей. Уникальность выставки заключается в том, что отечественные компании-участницы получают возможность обменяться опытом с иностранными коллегами и наладить контакты с потенциальными партнерами и потребителями.

В сравнении с предыдущей выставкой в 2018 году ожидается рост посетителей на 12-19 процентов, среди которых работники сферы красоты всех регионов страны, горожане и гости столицы, а также специалисты.

Деловая программа выставки включает проведение семинаров, мастер-классов, презентаций новых брендов и оборудования.

BeautyExpo Kyrgyzstan 2018 — это лучшая площадка, на которой участники смогут представить свою продукцию, познакомиться с потенциальными партнерами, презентовать свои товары и услуги и подписать выгодные контракты.

В рамках выставки — обширная программа научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров.

Встречи и переговоры позволят установить деловые контакты, расширяющие взаимовыгодное сотрудничество, подписать контракты, обменяться мнениями и новыми технологиями, обсудить актуальные темы с профессионалами отрасли.

Организатором мероприятия выступает выставочная компания ОсОО «BiEXPO».

За дополнительной информацией обращаться по телефону 0996775000005.

24.kg является информационным партнером мероприятия.