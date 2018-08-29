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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (174)

Бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев нуждается в срочной госпитализации

Сотрудники института омбудсмена посетили экс-премьер-министра Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиева, который находится в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции.

Бывший высокопоставленный чиновник просил оказать содействие в обследовании сердца, поскольку в 2013 году перенес операцию, периодически проходил обследование и получал поддерживающую терапию.

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Арестованный рассказал, что врачи рекомендовали ему больше ходить, но в связи с арестом его состояние здоровья ухудшилось. В СИЗО ночью вызывали «cкорую».

Аппарат акыйкатчи направил официальное письмо руководству СИЗО, и его сотрудники встретились с председателем ГКНБ.

Глава Госкомитета отметил, что Жанторо Сатыбалдиев в ближайшее время пройдет комплексное обследование на сердце.

Экс-премьер-министра заключили в СИЗО по решению суда 20 июня. Адвокаты обжаловали меру пресечения в вышестоящей инстанции, но бывший чиновник остался под стражей.

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся еще один бывший премьер-министр — Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Всем предъявлены обвинения в коррупции.
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