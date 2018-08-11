Как сходят лавины. Моделирование процесса

Чтобы объяснить, что происходит при сходе лавины, ученые провели детальное моделирование процесса.

Сход лавины — очень сложный процесс, в котором задействовано множество различных физических параметров и переменных. Французский ученый Йоанн Гум совместно с голландским коллегой Алеком ван Гервийненом создали модель этого процесса, скомбинировав математические методы с данными полевых наблюдений.

Построенная модель учитывает различные механизмы «запуска» лавины, будь то лыжник на склоне или сейсмическая активность.

«Мы приняли во внимание тот факт, что снег во время схода лавины ведет себя одновременно и как твердое тело, и как жидкость», — говорит Гум. Ученый отметил, что проделанная работа поможет предсказывать лавины, а также прогнозировать дальность схода и давление снежной массы в процессе.

Работа Гума и Гервийнена также должна быть полезна для киноиндустрии. С помощью 3D-модели, которую создали ученые, можно снимать более реалистичные сцены катастроф в горах.