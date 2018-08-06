Как получать стабильный урожай, в Андижане решали эксперты из четырех стран

На экспериментальном поле в Андижане эксперты из четырех стран — Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России — обменялись опытом по выращиванию адаптированных к почвенно-климатическим условиям Ферганской долины новых сортов сои, подсолнечника, кукурузы, сорго и других культур, которые представили россияне.

По словам президента национальной Ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника РФ Игоря Лобача, идея сотрудничества в подобном формате озвучена во время встречи двух министров сельского хозяйства РФ и РУз в прошлом году.

Наша задача — рассказать, как можно стабильно получать высокий урожай в условиях Средней Азии, используя российский опыт.

«Наши ассоциации и селекционеры проводят здесь испытания, демонстрационные посевы и при необходимости адаптируют наши достижения под условия региона. Сегодня была достигнута договоренность провести подобное мероприятие в следующем году в Ошской области Кыргызстана», — сказал Игорь Лобач.

«Глядя на успешный опыт наших соседей, у нас возникло огромное желание попробовать сделать то же самое в Кыргызстане. Особенно удивило разнообразие сортов сои, нута, сорго и других зернобобовых культур, а также высокий потенциал их урожайности», — сказала член фермерского хозяйства зерновых культур Ноокатского района Айниса Айтибаева. Она добавила, что эти семена дешевле аналогов из других стран.

Другой участник из Ошской области — животновод Рахман Ураимов дополнил, что развитие животноводства в стране не может существовать без энергетических кормов.

«Выращивание кормовых сортов сои и кукурузы является отличным решением для нашего региона, так как они могут расти и давать хороший урожай при минимальных затратах средств и воды», — сказал он.

Подобные встречи помогают налаживать связи между фермерами соседних республик. В дальнейшем планируется распространить российские сорта сои, кукурузы, подсолнечника в Ошской области, наладить сотрудничество с перерабатывающими предприятиями и смежниками путем разработки и внедрения современных технологий выращивания, поставки высокопродуктивных семян и биопрепаратов, а также повышения квалификации местных специалистов.