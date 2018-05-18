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Общество

В Кыргызстане 11 пациентов умерли, не дождавшись очереди на гемодиализ

По данным на 17 мая, в республике ликвидирована очередь на гемодиализ. К сожалению, 11 пациентов умерли, не дождавшись решения вопроса. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его информации, все 120 пациентов, нуждающихся в гемодиализе, подключены к льготным услугам получения процедуры по линии Фонда обязательного медицинского страхования.

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По словам главы ФОМС Марата Калиева, решением правительства КР дополнительно выделено 68 миллионов сомов на расширение охвата больных хронической почечной недостаточностью, получающих услуги гемодиализа в системе фонда.

«У нас есть договоры с девятью частными поставщиками медицинских услуг. В течение трех дней больше 80 пациентов уже получили эти жизненно необходимые услуги. Всего в 2018 году будет охвачено свыше 600 пациентов, которые получат услуги диализа на льготных основаниях по линии ФОМС», — сказал он.
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