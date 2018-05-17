Иск Райымбека Матраимова к правительству. Замглавы ГТС лечился в ОАЭ и Англии

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривают иск бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова к правительству. Он считает свое увольнение незаконным и опротестовывает решение главы кабинета министров (на момент его увольнения премьер-министром был Сапар Исаков).

В ходе судебного заседания представитель правительства заявил ходатайство о привлечении в качестве третьей стороны Минздрава и 1-й клинической городской больницы.

Представитель истца Татьяна Карыжинская выступила против ходатайства. Она представила суду подлинники больничных листов и выписку из истории болезни Райымбека Матраимова.

Татьяна Карыжинская объяснила, что в период увольнения, в ноябре 2017 года, ее доверитель проходил стационарное лечение в 1-й клинической городской больнице Бишкека. А в январе 2018-го лечился в ОАЭ и Англии.

Суд отказал ответчику в удовлетворении ходатайства. Представители правительства заявили, что обжалуют решение в вышестоящей инстанции. В итоге заседание перенесено на 28 мая.