Рабочие ОАО «Нарын ГЭС» митингуют. ФУГИ опровергает

Рабочие ОАО «Нарын ГЭС» сегодня вышли на акцию протеста. Однако пресс-служба Фонда по управлению государственным имуществом рассказала ИА «24.kg», что забастовки рабочих не было.

Информация не соответствует действительности, заявляют в ведомстве.

По данным ФУГИ, сегодня состоялось собрание, в ходе которого обсуждены вопросы касательно выплаты заработной платы, а также дальнейших планов ОАО «Нарын ГЭС».

Директор ОАО «Нарын ГЭС» Нурланбек Жекшеев рассказал, что работники готовы ждать, когда появится работа. Зарплату им не платят годами, потому что нет заказов.

«Никакой акции или митинга не было. Мы спокойно обсудили сложившуюся ситуацию и договорились подождать», — сказал он.