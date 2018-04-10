В Кыргызстане ежегодно выдается 70-80 лицензий на отстрел барана Марко Поло. Об этом на круглом столе «Как коррупция приводит к уничтожению исчезающих видов животных — Совбез заинтересовался проблемой» рассказал директор Департамента рационального использования природных ресурсов Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Алмаз Мусаев.

По его словам, разрешение регулируется законами о животном мире и об охоте, рекомендациями Красной книги.

«Когда в 2007 году вышла Красная книга Кыргызстана, в ней написали, что третий вид, к которому относится

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баран Марко Поло, можно лимитированно использовать. Кроме того, рекомендовали сократить количество охотничьих хозяйств. В 2014 году ГАООСиЛХ это сделало, уменьшив их с 65 до 40. Сократили охотхозяйства, созданные в местах обитания горного барана», — рассказал он.

Алмаз Мусаев отметил, что госагентство «не проводит охоту, а только в лице департамента занимается регулированием и координацией всех действующих лиц в охотничьей отрасли».

«В настоящее время запрет на охоту распространяется на 6,2 миллиона гектаров угодий. Там идет только охрана и воспроизводство. Это почти половина территории Кыргызстана», — сказал чиновник.

Объяснил специалист перераспределение охотугодий и создание охотхозяйств. Это произошло потому, что государство было не в состоянии самостоятельно охранять и сохранять животных. Вот и решили передать общественным охотхозяйствам.

Поступившие от охоты средства разделяются на три позиции: государственный бюджет, местный бюджет и 40 процентов в охотхозяйства на воспроизводство и сохранение поголовья на территории, где животных добыли. Алмаз Мусаев

«Мониторинг средств был недостаточным, но Госагентство не может проверять финансы. Исходя из этого заключили меморандум с правоохранительными органами, с которыми будем работать совместно», — отметил он.

По данным начальника департамента, в Кыргызстане сокращены сроки охоты, внесены изменения в правила охоты.

«Раньше январь-февраль считались охотничьим сезоном. Два месяца убрали, и в данное время общая продолжительность охотничьего сезона в Кыргызстане четыре месяца. Сокращены и ареалы охоты. На некоторых территориях ввели запрет», — отметил Алмаз Мусаев.

Ужесточены и правила охотохозяйственной деятельности. Недавно вышло постановление о дополнениях правил выставления охотугодий на конкурс.

«Что касается охраны краснокнижных видов. В настоящее время проводится работа по увеличению численности маралов, экспедиционные работы по изучению состояния популяции джейрана и барана Северцова», — сказал он.