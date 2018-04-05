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Общество

Скандал с усыновлением. Руководство Чуйского интерната продолжает работать

Несмотря на скандал с усыновлением кыргызстанских детей иностранцами, руководство Чуйской школы-интерната продолжает работать. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в Министерстве образования и науки.

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«По словам директора учреждения, завуч написала заявление об уходе по собственному желанию, на основании которого издан приказ об увольнении. Однако позже решением областной прокуратуры приказ отменили. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются», — отметили в ведомстве.

Напомним, 6 января две воспитанницы интерната (2009 и 2007 годов рождения) без каких-либо разрешительных документов незаконно были переданы иностранным гражданам. В течение трех дней они без присмотра работников уполномоченных органов проживали вместе с незнакомыми иностранцами в одной из гостиниц Бишкека. Хотя кандидатами на их удочерение в то же время являлись граждане Кыргызстана, которые имеют приоритетное право на усыновление детей-сирот в нашей стране.

Возбуждено уголовное дело.
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