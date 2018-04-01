Семь раз отмерь. Все тонкости обрезания, о которых вы могли не знать

Для некоторых родителей, имеющих мальчиков, обрезание является одной из наиболее серьезных процедур в его жизни, поэтому они исключительно внимательно относятся к ее проведению, учитывают возраст сына, сезон и многие сопутствующие мелочи вплоть до погоды «важного дня».

Впрочем, есть и те, кто соглашаются на обрезание в первые же дни после рождения малыша. И такой ранний подход практикуется во многих странах.

В Интернете можно прочитать о том, что в начале 1960-х годов на Западе внезапно вспыхнул «бум обрезания». Его стали делать как взрослым мужчинам, так и по просьбе родителей новорожденным. О религии речи не было: крайней плоти лишались и христиане, и буддисты, и атеисты... Причиной, столь резко изменившей общественное мнение, стали результаты исследований, изучавших связь между обрезанием и раком половых органов. Как выяснилось, у евреев и арабов это заболевание практически не встречается, а рак шейки матки у женщин из тех же этнических групп возникает в 6-7 раз реже, чем у остальных.

В 70-80-е мода на обрезание там пошла на убыль.

В нашем регионе люди руководствуются не модой, а проверенными временем традициями.

ИА «24.kg» подготовило несколько советов для родителей от уролога и теолога.

1 Что такое обрезание? Обрезание — это хирургическая операция по удалению у мужчин и мальчиков крайней плоти полового органа. Почти одна шестая часть мужского населения Земли подвергается этой процедуре (медицинский термин «циркумцизия»).



В религии и в некоторых народных обычаях обрезание трактуется как принадлежность к той иной группе. Например, в исламе новоиспеченный мусульманин независимо от возраста должен сделать обрезание.



«Считается, что обряд берет свое начало от пророка Ибрагима, который перенес обрезание в 80 лет. В Коране ничего об этом не говорится, но в хадисах упоминается о его необходимости», — говорит сотрудник отдела фатвы Духовного управления мусульман Бактияр Токтогазы уулу.

2 Необходимо ли делать обрезание? Специалисты до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, насколько полезной и безопасной можно считать эту процедуру. Тем не менее, как показывает статистика, необрезанные мужчины более подвержены урогенитальным и половым инфекциям. Обрезание также предохраняет половую систему как мужчин, так и женщин от появления злокачественных опухолей.



«Например, если у мальчика диагностируют такое заболевание, как фимоз, то независимо от религиозных убеждений ему показано обрезание», — отмечает врач-уролог Тилек Муратов.

3 В каком возрасте мальчику лучше делать обрезание? Возраст не имеет значения. Во многих странах, в том числе арабских, обрезание делают в первые дни рождения. У евреев — на восьмой день.



В Средней Азии родители предпочитают делать обрезание сыну в возрасте от 3 до 7 лет. Существует народная примета, которая гласит, что обрезание надо делать тогда, когда мальчику нечетное количество лет — 1,3,5,7... Некоторые родители считают, что чем старше ребенок, тем ему больнее, и опасаются психологической травмы.



Сама операция недорогая, но родителям приходится раскошелиться на суннот той.



«В Нарыне и на Иссык-Куле долгое время обрезание делали неправильно — не до конца. Теперь взрослые мужчины в возрасте 40-50 лет обращаются к нам повторно. Напомню, что эту маленькую операцию можно проводить мужчинам до 70 лет», — рассказывает врач-уролог поликлиники № 2 города Бишкека Тилек Муратов.

4 В какое время года лучше проводить обрезание? По народным приметам самыми подходящими считаются конец весны и начало осени. Слишком жаркое лето тоже нежелательно, так как считается, что процесс заживления в это время происходит трудно.



По словам медика, все зависит от бытовых условий, от самочувствия ребенка и состояния его кожи. Если процесс идет без всяких осложнений, то ранка заживает за 3-10 дней.



5 Какими способами делают обрезание? На сегодня существует большой выбор того, каким способом проводить обрезание: можно сделать это при помощи лазера или электроножа. А в селах до сих пор приглашают «уста» — местного хирурга или человека без медицинского образования, который практикуется в этом. Он может провести операцию обычным ножом.

6 Какие анализы нужны для проведения обрезания? Врачи требуют анализ крови, чтобы узнать уровень гемоглобина, измеряют температуру тела. Также нужна справка от педиатра о наличии или отсутствии серьезных противопоказаний у ребенка. Например, гемофилии.

