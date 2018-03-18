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Общество

История длиною в век. Кой-Ташская войсковая часть отметила 100-летний юбилей

Войсковая часть № 73809 отметила 100-летний юбилей со дня образования. По данным пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана, история создания старейшего войскового соединения берет свое начало с первого крестьянского советского полка, сформированного в 1918 году.

Сегодня Кой-Ташская войсковая часть в составе Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ принимает участие в различных международных учениях.

Поздравить военнослужащих пришли ветераны ВС КР, представители дипломатических служб, секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев, а также школьники близлежащих школ.

По данным главы Совбеза, начаты работы по обеспечению соединения и частей современными видами вооружения и техники. 

Он также отметил, что уже построено 79 домов на 2 тысячи 65 квартир, строятся еще 22 дома для сотрудников силового блока.

Секретарь Совбеза передал военным поздравление от имени президента Сооронбая Жээнбекова, в котором отмечено, что боевой путь бригады является ярким примером служению Родине и неразрывной связью поколения воинов и преемственности славных традиций. Глава государства выразил уверенность в том, что деятельность части направлена на достижение высоких показателей служебной деятельности и поддержание воинской дисциплины.

Во время баткенских событий в 1999-2000 годах в борьбе с бандформированиями погибли 25 военнослужащих войсковой части № 73809

  «Их имена золотыми буквами вписаны в историю части. 63 военнослужащих соединения, которые участвовали в тех событиях, удостоены различными госаградами. Не один год бригада входит в состав сил коллективного развертывания, коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ», — сказал начальник Генштаба вс кр Райимберди Дуйшембиев.


 
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