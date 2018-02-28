В 2017 году в Кыргызстане выявили 404 школьника с туберкулезом

В 2017 году в Кыргызстане выявили 404 школьника, больных туберкулезом, в том числе с открытой формой. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша глава Национального центра фтизиатрии Абдулаат Кадыров.

По его словам, из выявленных в прошлом году детей с туберкулезом у 15-20 была открытая форма заболевания. При этом медики заверяют, что число больных туберкулезом в Кыргызстане ежегодно сокращается.

«С каждым годом показатели больных падают. В 2016 году в республике было 5 тысяч 680 больных туберкулезом, а в 2017-м — 5 тысяч 570. Падает и показатель заболеваемости и смерти в результате болезни», — отметил Абдулаат Кадыров.