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Общество

Бектура Асанова перевели в СИЗО-1

Бектура Асанова, осужденного за попытку насильственного захвата власти, перевели в бишкекское СИЗО-1.  Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСИН. 

По данным ведомства, он и Эрнест Карыбеков, тоже осужденный за попытку насильственного захвата власти, ожидают этапирования. Ранее в ИК №27 отправлен Кубанычбек Кадыров. 

Все трое на прошлой неделе завершили голодовку.  Акция протеста продолжалась с 30 января. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное, и в наблюдении врачей они не нуждаются. 

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.
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