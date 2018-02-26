Бектура Асанова перевели в СИЗО-1

Бектура Асанова, осужденного за попытку насильственного захвата власти, перевели в бишкекское СИЗО-1. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, он и Эрнест Карыбеков, тоже осужденный за попытку насильственного захвата власти, ожидают этапирования. Ранее в ИК №27 отправлен Кубанычбек Кадыров.

Все трое на прошлой неделе завершили голодовку. Акция протеста продолжалась с 30 января. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное, и в наблюдении врачей они не нуждаются.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.