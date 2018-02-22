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Общество

Кабай Карабеков согласен выплатить 5 миллионов сомов президенту, но поэтапно

Журналист Кабай Карабеков согласен выплатить 5 миллионов сомов Сооронбаю Жээнбекову по иску о защите чести и достоинства, но поэтапно. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

Он отметил, что такой огромной суммы у него нет и никогда не было, но он готов исполнить решение суда.

«Буду искать средства. Для меня это огромная сумма. Может, для тех, кто в «Белом доме» сидит, эти миллионы — копейки. На следующей неделе скажут, как и в какой срок я должен исполнить судебное постановление», —  сказал Кабай Карабеков.

Сегодня Верховный суд оставил в силе решения двух предыдущих инстанций. Будучи кандидатом в президенты, Сооронбай Жээнбеков подал в суд на ИА «24.kg» и Кабая Карабекова за статью «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?». Истец требовал взыскать с информагентства и журналиста в совокупности 10 миллионов сомов. Позже Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к информационному агентству. Требование к журналисту о выплате 5 миллионов осталось.
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