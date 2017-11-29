Виновны в пытках. Вердикт милиционерам вынес Верховный суд Кыргызстана

Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решения нижестоящих инстанций в отношении бывшего начальника уголовного розыска Ат-Башинского РОВД Нарынской области и двух сотрудников отдела, обвиненных в применении пыток и вымогательстве взятки. Об этом сообщила пресс-служба ВС КР.

Судебная коллегия рассмотрела надзорные жалобы сторон по делу. В итоге все трое обвиняемых признаны виновными. По решению суда они будут отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Один из подсудимых приговорен к восьми годам заключения с конфискацией имущества, двое других получили по семь лет.

По словам троих пострадавших, 13 января 2015 года их обвинили в краже денег. Оперативники били подозреваемых, заставляя дать признательные показания.

Один из задержанных пожаловался, что его били по голове и телу, надевали на голову пакет, после чего он терял сознание. На него ставили стул, чтобы он не мог двигаться. Этим же стулом били по рукам.

Судебно-медицинская и судебная психолого-психиатрическая экспертизы подтвердили слова пострадавших.