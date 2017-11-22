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Общество

Международный конкурс «Краса Вселенной-2018» ищет участниц в Кыргызстане

Любая незамужняя девушка может принять участие в отборочном туре международного ежегодного проекта «Краса Вселенной-2018». Об этом сообщил сайт конкурса.

По его данным, оргкомитет рассмотрит заявки участниц в течение двух месяцев со дня старта кастинга, после чего будут запущены интернет-голосования (четвертьфиналы и полуфиналы).

Предполагается участие конкурсанток из 100 стран. В финал выйдут 20 из них.

Требования для девушек: возраст от 18 до 26 лет, рост от 165 сантиметров, не замужем и без детей, без пластической коррекции, видимых татуировок, уголовной истории, наличие интеллектуальных качеств, стремление к самосовершенствованию.

Финал конкурса планируется провести в в Лас-Вегасе (США) в сентябре 2018 года.

Уникальное отличие конкурса от остальных всемирноизвестных международных проектов заключается в том, что участница не обязательно должна обладать титулами, выигранными у себя в стране, а также не обязательно должна иметь модельный опыт. Жюри конкурса будет определять не только внешние параметры участниц, но и общечеловеческие качества.

Оргкомитет

Международный состав жюри конкурса будет окончательно определен в первой половине 2018 года.

Победительница конкурса получит $50 тысяч, титул «Краса Вселенной-2018», корону победительницы, а также подарки от спонсоров и партнеров конкурса.
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