12:20
+6
USD 69.73
EUR 82.29
RUB 1.18
Общество

Автошколы считают виновными в ДТП самих водителей

Виновны в дорожно-транспортных происшествиях сами водители. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила вице-президент Ассоциации автошкол и автомобилистов Жылдыз Мурзабекова.

По ее словам, за последние 10 лет число ДТП возросло в 1,5 раза. «Но никто не говорит о росте в разы количества автотранспорта. Если раньше в Бишкеке на 95 авто приходилось одно ДТП, то сейчас на 147 машин — одна авария. На страшные кровавые ДТП с участием водителей-новичков (со стажем до 2 лет) приходится всего 0,02 процента от общего количества. В основном нарушают правила дорожного движения водители со стажем», — сказала Жылдыз Мурзабекова.

И говорить, что виноваты в ДТП автошколы, глупо. За нарушение водителями ПДД не могут нести ответственность ни государство, ни сотрудники надзорных органов, ни, тем более, автошколы.

Жылдыз Мурзабекова
«Сейчас стоит вопрос о том, что автошколы плохо готовят водительский состав. Но тогда вряд ли бы кыргызстанцы оканчивали учебу и получали права. Очень часто обвиняют нас и в продаже водительских прав. Но у нас нет полномочий выдавать права. Мы только выдаем свидетельство об окончании учебы, после чего у человека есть право сдать экзамен и получить права», — отметила вице-президент ассоциации.

Читайте по теме
Очередная «реформа ГАИ». Во всем виноваты водители

«А кто же тогда виноват в ДТП? Виноваты в первую очередь сами водители. Они безответственны в том плане, что подвергают опасности себя и окружающих. У всех на слуху ДТП в селе Нижне-Чуйском, когда пьяный водитель насмерть сбил трех женщин и ребенка. Человек с водительским стажем 20 лет сел за руль пьяным. Как можно сказать, что в этом виноваты автошкола или ДПС?» — задалась она вопросом.

«Водители чувствуют свою безнаказанность, поэтому соблюдают правила только тогда, пока стоит сотрудник УПМ (пристегиваются и едут по правилам), как только проехали сотрудника, начинают нарушать правила. За действия за рулем каждого водителя не могут отвечать госорганы», — резюмировала Жылдыз Мурзабекова.
Ссылка:
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Директор автошколы рассказал о борьбе с «левыми» курсантами
Кто наведет порядок на дорогах? МВД не в силах...
Ситуация на границе. Затор из грузовых фур сегодня достиг 11,5 километра
В каких условиях готовят водителей
Кыргызстанцам могут разрешить работать в РФ по национальным водительским правам
Во Франции водители трамваев надели на работу юбки после запрета на шорты
С 1 июня 2017 года мигранты не смогут работать водителями в России
Окончание срока действия водительских прав грозит лишь трудовым мигрантам
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева
Бизнес
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!
Готовим лыжи и&nbsp;борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018&nbsp;в Караколе! Готовим лыжи и борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018 в Караколе!
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!