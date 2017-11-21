Автошколы считают виновными в ДТП самих водителей

Виновны в дорожно-транспортных происшествиях сами водители. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила вице-президент Ассоциации автошкол и автомобилистов Жылдыз Мурзабекова.

По ее словам, за последние 10 лет число ДТП возросло в 1,5 раза. «Но никто не говорит о росте в разы количества автотранспорта. Если раньше в Бишкеке на 95 авто приходилось одно ДТП, то сейчас на 147 машин — одна авария. На страшные кровавые ДТП с участием водителей-новичков (со стажем до 2 лет) приходится всего 0,02 процента от общего количества. В основном нарушают правила дорожного движения водители со стажем», — сказала Жылдыз Мурзабекова.

И говорить, что виноваты в ДТП автошколы, глупо. За нарушение водителями ПДД не могут нести ответственность ни государство, ни сотрудники надзорных органов, ни, тем более, автошколы. Жылдыз Мурзабекова

«Сейчас стоит вопрос о том, что автошколы плохо готовят водительский состав. Но тогда вряд ли бы кыргызстанцы оканчивали учебу и получали права. Очень часто обвиняют нас и в продаже водительских прав. Но у нас нет полномочий выдавать права. Мы только выдаем свидетельство об окончании учебы, после чего у человека есть право сдать экзамен и получить права», — отметила вице-президент ассоциации.

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«А кто же тогда виноват в ДТП? Виноваты в первую очередь сами водители. Они безответственны в том плане, что подвергают опасности себя и окружающих. У всех на слуху ДТП в селе Нижне-Чуйском, когда пьяный водитель насмерть сбил трех женщин и ребенка. Человек с водительским стажем 20 лет сел за руль пьяным. Как можно сказать, что в этом виноваты автошкола или ДПС?» — задалась она вопросом.

«Водители чувствуют свою безнаказанность, поэтому соблюдают правила только тогда, пока стоит сотрудник УПМ (пристегиваются и едут по правилам), как только проехали сотрудника, начинают нарушать правила. За действия за рулем каждого водителя не могут отвечать госорганы», — резюмировала Жылдыз Мурзабекова.