Электроэнергия в Кыргызстане будет постепенно дорожать. Об этом сказал на заседании республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, полномочным представителям правительства нужно делать акцент на использовании угля для отопления бюджетных учреждений и населения.

«В вопросах лимита на использование электроэнергии в отопительный период правильно будет акцентировать внимание на отоплении углем. За срыв отопительного периода строгий спрос будет с каждого ответственного руководителя», — сказал Дуйшенбек Зилалиев.