20:07
+31
USD 68.66
EUR 82.81
RUB 1.17
Общество

Электроэнергия в Кыргызстане будет постепенно дорожать

Электроэнергия в Кыргызстане будет постепенно дорожать. Об этом сказал на заседании республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, полномочным представителям правительства нужно делать акцент на использовании угля для отопления бюджетных учреждений и населения.

«В вопросах лимита на использование электроэнергии в отопительный период правильно будет акцентировать внимание на отоплении углем. За срыв отопительного периода строгий спрос будет с каждого ответственного руководителя», — сказал Дуйшенбек Зилалиев.
Ссылка:
просмотров: 454
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан экспортирует в Узбекистан 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
Кыргызстан перевыполнил план экспорта электроэнергии
В Кыргызстане в июле возросло потребление электроэнергии
Истерию просят прекратить. Liglass Trading внесла гарантийный взнос в бюджет
Скандал с Liglass Trading. Взноса в $1,2 миллиона за малые ГЭС не было
Обманули. Владелец Liglass обещал сегодня пресс-конференцию, но не приехал
Скандал вокруг Liglass Traiding. Требуют отставки Дуйшенбека Зилалиева
Скандал вокруг Liglass Traiding. Чиновники оптимистичны и не видят проблем
ОАО «Северэлектро» подтвердило поломку кабеля на улице Токтоналиева
Кыргызский участок электролинии проекта CASA-1000 может быть удлинен
Популярные новости
Азимбек Бекназаров объяснил, почему он&nbsp;&laquo;врал&raquo; в&nbsp;суде над Омурбеком Текебаевым Азимбек Бекназаров объяснил, почему он «врал» в суде над Омурбеком Текебаевым
Заявление Темира Сариева в&nbsp;связи с&nbsp;закрытием телеканала &laquo;Сентябрь&raquo; Заявление Темира Сариева в связи с закрытием телеканала «Сентябрь»
Алмазбек Атамбаев о&nbsp;Хрущеве, Коране и&nbsp;бороде кыргызов Алмазбек Атамбаев о Хрущеве, Коране и бороде кыргызов
Оливье Ле&nbsp;Блан: Бишкек&nbsp;&mdash; удивительно удобное и&nbsp;достойное для проживания место Оливье Ле Блан: Бишкек — удивительно удобное и достойное для проживания место
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоялась акция &laquo;Найди отличия&raquo; В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»
Определен счастливый обладатель 3&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;MegaCom! Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!
Праздничные бонусы: &laquo;золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Праздничные бонусы: «золотые» и «серебряные» номера со скидкой 50 процентов
Успейте получить 32&nbsp;ГБ бесплатного 4G-Интернета! Успейте получить 32 ГБ бесплатного 4G-Интернета!