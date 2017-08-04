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Общество

Дело Текебаева. Судья препятствует адвокату Джакупбековой вести допрос Текебаева

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова произошла очередная словесная перепалка.

На этот раз поругались адвокат Омурбека Текебаева Чинара Джакупбекова и судья Айбек Эрнис уулу.

Юрист, продолжая допрос Текебаева, попросила его рассказать о декрете о национализации 49 акций ЗАО «Альфа Телеком» и принимал ли он (Текебаев) участие в его разработке и принятии. Но судья решил отвести вопрос как не относящийся к делу. «Вы не можете мне запрещать задавать вопросы. Вы нарушаете УПК и препятствуете моей деятельности как адвоката. Я могу потребовать уголовное дело в отношении вас возбудить», — возмутилась Джакупбекова.

Здравствуйте! Джакупбекова, почитайте УПК. Я могу отвести любой вопрос, если он не относится к делу.

Айбек Эрнис уулу

После непродолжительной перепалки, в которую вмешался еще один адвокат Текебаева Канат Засанов, потребовав от судьи показать статью УПК, позволяющую ему прерывать допрос подсудимого и отводить вопросы защиты, Текебаев продолжил давать показания. В частности, он ответил все-таки на вопрос о декрете.
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