Госкомиссия по делам религий рекомендовала мечетям уменьшить громкость азана

Государственная комиссия по делам религий рекомендовала Духовному управлению мусульман Кыргызстана уменьшить громкость азана в ночное время. Об этом говорится в официальном письме Госкомиссии жителям столицы в ответ на их жалобу.

В документе сказано, что с имамами мечети проведена разъяснительная работа по даному вопросу .

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Напомним, 1 апреля в Бишкеке открылась мечеть имени М.Кашгари, расположенная на пересечении улиц Осмонкула и Фрунзе. Жители Свердловского района столицы, проживающие неподалеку, стали жаловаться на громкий азан.

«Вместе с открытием мечети пропал и здоровый сон у всех жителей близлежащего района», — говорится в письме, адресованном мэрии, Духовному управлению мусульман, Государственной комиссии по делам религий, аппарату президента страны.

Ранее вопрос о снижении уровня громкости азана обсуждали чиновники. Год назад Госсанэпиднадзор выдал санитарные предписания всем руководителям городских мечетей о запрете использовать громкоговорители в ночное время. Однако мечети проигнорировали этот запрет.

Главный врач ЦГСЭН Артур Буюклянов позже признался, что законодательных оснований регулировать громкость азана у Госсанэпиднадзора нет.