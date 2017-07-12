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Общество

Госкомиссия по делам религий рекомендовала мечетям уменьшить громкость азана

Государственная комиссия по делам религий  рекомендовала Духовному управлению мусульман Кыргызстана уменьшить громкость азана в ночное время. Об этом говорится в  официальном письме Госкомиссии жителям столицы в ответ на их жалобу.  

В документе сказано, что с имамами мечети проведена разъяснительная работа по даному вопросу .

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Напомним, 1 апреля в Бишкеке открылась мечеть имени М.Кашгари, расположенная на пересечении улиц Осмонкула и Фрунзе. Жители Свердловского района столицы, проживающие неподалеку, стали жаловаться на громкий азан.   

«Вместе с открытием мечети пропал и здоровый сон у всех жителей близлежащего района», — говорится в письме, адресованном мэрии, Духовному управлению мусульман, Государственной комиссии по делам религий, аппарату президента страны.  

Ранее вопрос о снижении уровня громкости азана обсуждали чиновники. Год назад Госсанэпиднадзор выдал санитарные предписания всем руководителям городских мечетей о запрете использовать громкоговорители в ночное время. Однако мечети проигнорировали этот запрет. 

Главный врач ЦГСЭН Артур Буюклянов  позже признался, что законодательных оснований регулировать громкость азана у Госсанэпиднадзора нет. 
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