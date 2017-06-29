В суде по бытовому национализму показания дают свидетели со стороны обвиняемого

Сегодня в Октябрьском райсуде Бишкека, где рассматривается уголовное дело по бытовому национализму, заслушивают свидетелей со стороны обвиняемого.

Свидетель Жебе Сыдыков, якобы присутствовавший во время инцидента, на вопрос судьи Бекболота Джаналиева, узнает ли он кого-нибудь в зале суда, указал на журналиста ИА «24.kg».

По его словам, в тот день не супруга потерпевшего Егора Борисова - Мария, а корреспондент издания была за рулем автомашины, участвовавшей в ДТП.

Позже он признался, что ошибся. То есть он спутал журналиста с супругой потерпевшего.

Жебе Сыдыков не смог назвать причину потасовки. Он рассказал, что оттаскивал с одноклассниками Егора и Марию Борисовых, и брата последней, якобы наносивших удары подсудимому Мирлану Ирсалиеву.

На прошлом судебном заседании давала показания мать Мирлана Ирсалиева. Женщина утверждала, что именно она разнимала дерущихся мужчин.

Напомним, Егор Борисов, заведующий реанимационной службой Бишкекской станции скорой медицинской помощи, признан следствием потерпевшим. Инцидент произошел 29 июня 2016 года, когда ему позвонила супруга и сообщила, что поцарапала чужую машину. Егор Борисов отправился к месту происшествия. По его показаниям, владелец поврежденной машины Мирлан Ирсалиев начал оскорблять его по национальному признаку. Инцидент закончился избиением врача. У Егора Борисова диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и сломанное ребро.

Подсудимому Мирлану Ирсалиеву грозит наказание по статье 299 «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР, предусматривающее лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.