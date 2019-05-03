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Власть

В Кыргызстане есть силы, желающие испортить отношения с соседними странами

В республике есть силы, желающие испортить отношения с соседними странами. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на 25-летнем юбилее Ассамблеи народа Кыргызстана.

Он отметил рост национализма в мире и регионе.

Рост национализма порой связан с искусственным нагнетанием и использованием его для политических целей.

Сооронбай Жээнбеков
«И в нашей стране есть силы, желающие испортить наши добрые отношения с соседями. Используя наши демократические достижения, открытость государства, свободу СМИ, они пытаются внедрить в сознание людей ложные идеи, подбивают их на провокации. Нам нужно беречь достижения двух революций, ставших великим испытанием», — сообщил глава КР.

Сооронбай Жээнбеков призвал представителей СМИ ответственно относиться к освещению темы межнациональных и межгосударственных отношений.
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