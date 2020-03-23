Вот что значит мыть руки. Вызовы медиков 103 в связи с инфекциями сократились

В Бишкеке медики скорой помощи работают в штатном режиме, как и до введения чрезвычайной ситуации в стране. Об этом 24.kg сообщил заведующий реанимацией Центра экстренной медицины Егор Борисов.

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По его словам, статистика вызовов скорой помощи не изменилась. Сократились лишь вызовы на кишечные инфекции.

«Каких-либо изменений по структуре нет. Полчаса назад перепроверили всю статистику — ничего не поменялось, те же самые вызовы, что были до введения ЧС», — сказал Егор Борисов.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.